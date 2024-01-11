Жена подозреваемого в коррупции бизнесмена Гринкевича уволилась из "Львовской политехники"

Светлана Гринкевич, жена львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, подозреваемого в даче взятки следователю ГБР, написала заявление на увольнение из университета "Львовская политехника".

Об этом сообщили в университете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Там рассказали, что приказ об увольнении Светланы Гринкевич с должности профессора кафедры маркетинга и логистики уже подписан.

Профессор, доктор экономических наук Светлана Гринкевич работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики Львовской политехники. С 8 января, через неделю после задержания мужа, Светлана Гринкевич взяла отпуск "по семейным обстоятельствам".

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Студенты планировали устроить 12 января акцию протеста с требованием уволить Светлану Гринкевич с должности.

По данным YouControl, Светлана Гринкевич является соучредителем благотворительного фонда Hope.UA, которым руководит ее сын Роман Гринкевич. Также она является совладелицей ряда фирм семейного бизнеса Гринкевичей.

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