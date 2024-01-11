Жена подозреваемого в коррупции бизнесмена Гринкевича уволилась из "Львовской политехники"
Об этом сообщили в университете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Там рассказали, что приказ об увольнении Светланы Гринкевич с должности профессора кафедры маркетинга и логистики уже подписан.
Профессор, доктор экономических наук Светлана Гринкевич работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики Львовской политехники. С 8 января, через неделю после задержания мужа, Светлана Гринкевич взяла отпуск "по семейным обстоятельствам".
Студенты планировали устроить 12 января акцию протеста с требованием уволить Светлану Гринкевич с должности.
По данным YouControl, Светлана Гринкевич является соучредителем благотворительного фонда Hope.UA, которым руководит ее сын Роман Гринкевич. Также она является совладелицей ряда фирм семейного бизнеса Гринкевичей.