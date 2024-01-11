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Жена подозреваемого в коррупции бизнесмена Гринкевича уволилась из "Львовской политехники"

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Жена подозреваемого в коррупции бизнесмена Гринкевича уволилась из "Львовской политехники"
Светлана Гринкевич, жена львовского предпринимателя Игоря Гринкевича, одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны, подозреваемого в даче взятки следователю ГБР, написала заявление на увольнение из университета "Львовская политехника".

Об этом сообщили в университете, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Там рассказали, что приказ об увольнении Светланы Гринкевич с должности профессора кафедры маркетинга и логистики уже подписан.

Профессор, доктор экономических наук Светлана Гринкевич работала заместителем заведующего кафедрой маркетинга и логистики Львовской политехники. С 8 января, через неделю после задержания мужа, Светлана Гринкевич взяла отпуск "по семейным обстоятельствам".

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Студенты планировали устроить 12 января акцию протеста с требованием уволить Светлану Гринкевич с должности.

По данным YouControl, Светлана Гринкевич является соучредителем благотворительного фонда Hope.UA, которым руководит ее сын Роман Гринкевич. Также она является совладелицей ряда фирм семейного бизнеса Гринкевичей.

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Топ комментарии

  • Светлана Науменко
    Професорка, вся сім я мародерів у вишиванках, нагороджені президентом, т.н. "еліта", яка допомагала ворогу знищувати Україну.
    А це - наша справжня українська еліта - 2017. Троє випускників військового ліцею. У майбутньому - троє випускників львівської сухопутки. Офіцери, майбутнє українського війська. Тарас загинув у березні 2022. Володя у грудні 2022. У січні 2024 поховали Назара. В останньому дописі він написав:«Життя триває, точиться війна»
  • Andry Moon
    З гріневичами то все ясно.
    Шо з тими хто сидів/сидить в МО? З тими хто реально крав, з тими хто призначав, кришував?...
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    знову, львівська політехніка?
    як пороблено.
    а чому вона навчала студентів? як правильно складати та умножати та заносити?
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