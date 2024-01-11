Протокол НАПК на Шмыгаля дискредитирует всю антикоррупционную систему, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюска считает, что протокол Национального агентства по предотвращению коррупции на премьер-министра Дениса Шмыгаля по разглашению данных об обличителе имеет низкое юридическое качество.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Председатель НАПК составил протокол об админправонарушениях на премьер-министра Украины. Это очень круто, что в нашей стране руководитель подчиненного Кабмину органа исполнительной власти может составить протокол об админправонарушениях на целого премьера. Никогда раньше такое не было возможным. И это очень плохо, когда такой протокол: имеет крайне низкое юридическое качество и является голословным обвинением, составленный человеком, находящимся в должности последние дни и не имеющим никаких шансов довести дело до конца, зато отличные шансы свалить вину за прогнозируемую неудачу на преемника, дискредитирует всю антикоррупционную систему и органы власти, особенно во время войны", - заявил Малюська.

"Часть юридическая:

(1) Письмом, на которое ссылается НАПК, премьеру не сообщали о совершении каких-либо коррупционных правонарушений. Заявители просто просили премьера принять меры, чтобы чиновник, на которого жаловались, соблюдал правила этики госслужащего.

Говорю это как человек, к которому это письмо попало почти сразу после его поступления в Кабмин.

С нетерпением хочу увидеть описание каких коррупционных фактов в письме вдруг увидело НАПК и как отреагировало.

(2) Поскольку нет уведомления о коррупционном правонарушении – нет и обличителя в понимании антикоррупционного законодательства.

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(3) Премьер никогда не разглашал данные о жалобщике (которого НАПК считает обличителем). Такие данные другим лицам сообщали сотрудники Секретариата СКМУ. Поэтому даже если считать заявителей обличителями, то ответственность за разглашение – на тех, кто их реально разгласил. А также на сотрудниках уполномоченного подразделения по предотвращению и выявлению коррупции, ответственному за надлежащую проработку корреспонденции и соблюдение конфиденциальности. В принципе, это неоднократно и подробно описано на сайте НАПК, кто желает – поройтесь в их разъяснениях и руководствах.

(4) В контексте КПАП (скорее всего) разглашение наказывается только если оно умышленное. Об этом говорят слова "в своих интересах или в интересах другого лица". НАПК констатировало отсутствие умысла в действиях премьера. Но КПАП сформулирован так, что там черт ногу сломает, поэтому здесь не гарантировано.

(5) Заявители сами огласили всем все, что можно – разве что в школьную стенгазету письмо не направили. Это письмо увидели (не могли не увидеть) десятки если не сотни людей. О каком нарушении конфиденциальности вообще идет речь?

Короче говоря, если уже решил составить протокол на премьера, да еще во время войны, да еще в последние дни полномочий, нужно чтобы такой протокол был идеальным. Иначе – ужас, тупой пиар, дискредитация и стыд", - добавил Малюська.

Как сообщалось, глава НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьера Шмыгаля "из-за незаконного разглашения информации о разоблачителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей".

В частности, как утверждают в Нацагентстве, глава правительства, предварительно рассмотрев сообщения о коррупции от обличителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), приказал проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабмин.

При этом среди должностных лиц, которым поручили рассмотреть сообщение, указан и глава КРАИЛ Иван Рудый, о чьих нарушениях и сообщалось.

Следовательно, Рудый нарушил дисциплинарное производство в отношении самого обличителя. Однако, согласно законодательству, обличителя не могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Учитывая это, НАПК составил протокол и в отношении председателя КРАИЛ.

В НАПК заявили, что пригласили премьера для ознакомления с протоколом на 10 января 2024 года, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки, поэтому Нацагентство направило протокол в суд.