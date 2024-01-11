Враг готовится к возобновлению наступательных действий на Северском направлении, - Сырский

Оперативная обстановка на Востоке остается сложной. Враг продолжает наступательные действия на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты не оставляют попыток вытеснить наши подразделения из Купянского леса и захватить Синьковку, преследуя цель блокирования Купянска. Благодаря действиям наших защитников, враг несет значительные потери. Несмотря на это, пытается нарастить усилия, прежде всего, за счет человеческого ресурса.

"На Лиманском направлении противник проводит наступательные действия с целью вытеснить наши войска за реку Черный Жеребец. Совершает интенсивные артиллерийские обстрелы. Кроме того, перемещает с территории российской федерации в этот район дополнительные штурмовые роты и проводит подготовку новых штурмовых отрядов в базовых лагерях. Также пытается проводить разминирование путей выдвижения", – говорится в сообщении.

Сырский отмечает, что Серебрянское лесничество продолжает оставаться одним из направлений сосредоточения основных усилий противника. На данном направлении предпринимаются безуспешные попытки атаковать наши позиции при поддержке бронетехники в направлениях Диброва, Торское и Диброва, Ямполь.

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Наблюдается подготовка к возобновлению наступательных действий врага на Северском направлении. Для этого враг перемещает подразделения "шторм" и формирование штурмовых рот.

"В районе Бахмута оккупанты прилагают все усилия для выхода на рубеж канала Северский Донец - Донбасс. С севера Бахмута противник проводит штурмовые действия в направлении Богдановки, с привлечением подразделений "добровольческого корпуса". Пытается создать благоприятные условия для наступления на Часов Яр и в районах каскада озер восточнее Клещиевки и Курдюмовки, для чего привлекают подразделения воздушно-десантных войск и мотострелковые части из состава северного флота", - добавляет Сырский.

Также отмечается, что, несмотря на широкомасштабные наступательные действия врага, наши воины во всех направлениях крепко держат оборонительные рубежи и наносят врагу значительные потери. Все необходимые решения наши командиры принимают вовремя, ставя целью эффективное поражение живой силы противника и сохранение жизни наших воинов.