ЕС изготовит миллион снарядов для Украины до весны, - пресс-секретарь Еврокомиссии Бернсель

Евросоюз сможет изготовить миллион артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам оборонной промышленности Йоханна Бернсель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Европейская промышленность уже имеет производственные мощности, которые значительно превышают миллион артиллерийских снарядов, и мы достигнем этой цели к весне", – отметила она.

В то же время официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что по состоянию на конец декабря Украине поставили более 300 тысяч боеприпасов, 3300 ракет было доставлено из существующих запасов.

"У нас также есть не менее 180 тысяч снарядов, на которые уже размещен заказ по состоянию на конец декабря, и это количество увеличивается согласно контрактам", – добавил он.

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