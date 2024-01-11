Губернатор Гладков заявил о попадании украинского дрона в объект электроснабжения в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет, что украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект электроснабжения в селе Тишанка Волоконовского района.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Деревня Тишанка Волоконовского района подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате попадания осколочного боеприпаса пострадавших нет", - сообщил губернатор.

По его словам, из-за обстрела был поврежден инфраструктурный объект электроснабжения. В результате временно без света остались около 50 домовладений.

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