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Губернатор Гладков заявил о попадании украинского дрона в объект электроснабжения в Белгородской области

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Губернатор Гладков заявил о попадании украинского дрона в объект электроснабжения в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявляет, что украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект электроснабжения в селе Тишанка Волоконовского района.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Деревня Тишанка Волоконовского района подверглась атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате попадания осколочного боеприпаса пострадавших нет", - сообщил губернатор.

По его словам, из-за обстрела был поврежден инфраструктурный объект электроснабжения. В результате временно без света остались около 50 домовладений.

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Топ комментарии

  • Саша Пончик
    Маловато буде.
  • Ярослав Кийко
    Дєрєвня!
  • Алекс Скела
    Український дрон пошкодив об'єкт електропостачання

    У, як втаємничено!
    Мать, секретна трансформаторна буда або потаємний стовп.
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