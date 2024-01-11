В эфирах украинских радиостанций не осталось русских песен, - Креминь. ИНФОГРАФИКА

Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка не зафиксировал ни одной русской песни на общенациональных радиостанциях.

Об этом сообщает фейсбук-аккаунт Офиса Уполномоченного по защите государственного языка, передает Цензор.НЕТ.

Во время осмотра были проанализированы круглосуточные эфиры 2-го и 7-го декабря 2023 всех 14-ти общенациональных радиостанций.

"В то же время до сих пор фиксируются нередкие случаи использования негосударственного языка в информационных и развлекательных передачах по радио", - отметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

За время проверки специалисты не обнаружили ни одной российской песни. Также сообщается, что из 8334 песен, воспроизведенных в эфире радиостанций в течение двух дней, 5599 исполнены на украинском языке (67,3%), 2732 – на официальных языках Европейского Союза (32,7%), 3 - на грузинском.

Кроме того, сразу пять радиовещателей транслировали песни исключительно на украинском языке, еще у пяти станций более половины песен на украинском, в четырех других - преобладала музыка на языках ЕС.

"Второй год подряд мы фиксируем, что в ответ на масштабное вторжение России на территорию Украины из эфира украинских радиостанций исчезли не только песни российских исполнителей, но и русскоязычные песни. В прошлом году из проанализированных почти 4 тысяч песен зафиксирована только одна на русском языке, а в этом году из более чем 8 тысяч - ни одной!", - сказал Креминь.

В то же время, по информации Уполномоченного, некоторые ведущие и эксперты в информационных и развлекательных передачах радиостанций "УКРАИНСКОЕ РАДИО", "РАДИО НВ", "ХИТ ФМ", "Мелодия FM", "Перец FM" пользуются негосударственным языком.

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"К сожалению, практика украинско-русского двуязычия присутствует не только в эфирах телеканалов, но и радиостанций. Да, это не нарушение, - действующее законодательство Украины позволяет незначительное использование негосударственного языка в прямом эфире украиноязычных программ. Однако учитывая десятилетия войны России против Украины, уже актуально, не дожидаясь никаких законов, использовать исключительно украинский язык в эфирах", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Напомним, что с 1 января 2024 вступили в силу отдельные положения Закона "О медиа", предусматривающие увеличение объема программ на государственном языке на телевидении и радио.