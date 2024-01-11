Россияне живут иллюзией контроля ситуации на ЗАЭС, но ситуация ухудшается с каждым днем, - Галущенко

Россияне захватили Запорожскую атомную электростанцию и живут иллюзией контроля ситуации на ней.

Об этом во время поездки в Запорожье сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ключевое для области - это возвращение АЭС. До начала большой агрессии у нас атомная генерация работала 15 энергоблоками, и впервые в истории Запорожской АЭС она выдавала более 6000 мегаватт. Сейчас ситуация развивается плохо. Это констатируем не только мы, но и эксперты МАГАТЭ , которые находятся на станции. Недавно было заявление МАГАТЭ о недопущении инспекторов в реакторные залы, а это значит, что они (россияне. - Ред.) скрывают реальное положение дел. Оно нам известно. Реальное положение дел называется деградация оборудования", - подчеркнул он.

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Министр напомнил, что станция не работает в системе с сентября 2023 года. Оборудование атомной станции предполагает проведение постоянных работ по его поддержке. Сейчас такие работы не производятся, и это приводит к деградации, пояснил он.

"Россияне живут иллюзией контроля ситуации на станции. Специалисты "Росатома" являются преступниками с точки зрения международного права, и каждый из них будет наказан. Они питают иллюзию, что они контролируют ситуацию на станции. К сожалению, ситуация становится хуже с каждым днем", – подчеркнул Галущенко.

По его словам, чтобы делать прогнозы относительно дальнейшей судьбы ЗАЭС, нужно понимать, будет ли станция в рабочем состоянии, когда Украина вернет ее.

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Сегодня, чтобы начать работу даже одного блока на станции, надо проводить огромную работу. Ситуация с Каховкой (исчезновение Каховского водохранилища из-за подрыва россиянами дамбы. – Ред.) тоже влияет на работу ЗАЭС. Ситуация сложная. Террористы наделали уже столько… Сама работа станции – это огромное усилие для нас", - сказал министр.

На вопрос, могут ли оккупанты переподключить станцию, Галущенко сказал, что это "мечта россиян".

"Это их мечта. Я не вижу технически, как они это сделают. Это сложный вопрос. Мы знаем фамилии каждого, кто там есть от "Росатома". Это такие круги людей в атомной энергетике, это выходцы из Советского Союза, все друг друга знают, учились вместе, поэтому им сейчас нужно думать, как они будут жить дальше. Иллюзия контроля и иллюзия того, что они не имеют отношения к преступлению. Они по факту своего присутствия на атомном объекте, фактическом управлении им являются преступниками не только с точки зрения украинского законодательства, но и международного", - добавил министр.

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Говоря о возобновляемой энергетике, точнее потере ее доли из-за оккупации, он сказал, что в прошлом году Украина построила новые объекты.

"В прошлом году мы добавили 114 мегаватт в Николаевской области, 60 мегаватт - в Одесской и около 53 мегаватт - во Львовской области. Это если о ветре (ветровой энергетике. - Ред). Плюс где-то около 150 мегаватт "солнца" в целом по государству мы добавили", – отметил министр.