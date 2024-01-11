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В Авдеевке остается более тысячи человек. В Марьинской громаде - более трех тысяч, - Филашкин

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В Авдеевке остается более тысячи человек. В Марьинской громаде - более трех тысяч, - Филашкин
Сейчас в Авдеевке Донецкой области до сих пор находится более тысячи человек, а в Марьинской громаде количество людей превышает три тысячи.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Донецкой ОВА Вадима Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

По данным Филашкина, в Авдеевке до сих пор остаются 1152 человека. Тогда как в Марьинке – 3260.

"Ежедневно полиция и подразделение "Белый ангел" эвакуируют жителей фронтовых городов, рискуя собственными жизнями", - добавил глава ОВА.

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