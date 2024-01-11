Посол Украины Кастран ответил Фицо, желающему "нормализации" с РФ: "История хорошо помнит, к чему приводит поиск компромиссов с безжалостным агрессором"

Посол Украины в Словакии Мирослав Кастран ответил на статью премьера Словакии Роберта Фицо, в которой он раскритиковал стратегию Запада относительно войны России против Украины и прямо заявил, что хочет нормализации отношений с Москвой.

Посол напомнил, что война России стала не просто вопиющим нарушением международного права, а отметилась серией отвратительных преступлений, которые трудно было представить в Европе XXI века и которые в совокупности можно назвать геноцидом украинского народа, а неизменная цель Кремля – уничтожить суверенную Украину как государство и украинцев как нацию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Украиной, к сожалению, враг не ограничится. Достаточно почитать или послушать заявления российских должностных лиц, политиков или экспертов, чтобы наконец-то осознать это", – подчеркнул Мирослав Кастран.

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Он раскритиковал объяснение причин нападения России на Украину тем, что Украина якобы "спровоцировала" ее своими евроатлантическими стремлениями и Россия чувствовала "угрозу НАТО" для себя.

"Ни одна сознательная страна, даже самая мощная, никогда бы не решилась напасть на Россию, которая, не забывайте, является ядерной державой с 17 миллионами квадратных километров территории. Рисковать уничтожением жизни на Земле из-за чего? Из-за российских природных ресурсов? Но ведь их значительно дешевле и безопаснее для всех можно было бы просто покупать, чем ради этого даже гипотетически думать о нападении", – аргументирует посол.

Мирослав Кастран напомнил, что Словакия и все страны из бывшей орбиты влияния СССР именно поэтому и присоединились к НАТО, чтобы обезопасить себя от потенциального нападения России, а полномасштабная война побудила к этому даже Финляндию и Швецию, после десятилетий, а то и веков нейтралитета.

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"Казалось бы, чистой воды провокация. Но если проводить параллели, увидели ли мы при этом какую-то реакцию России? Вопрос риторический", – напоминает посол.

Кастран отметил, что именно из-за того, что в 2008 году Украине и Грузии не пообещали членства в Альянсе, Россия решилась на агрессию сначала против Грузии, а дальше и против Украины.

"Не стоит за словами "не все так однозначно" скрывать вещи, которые очевидны и которые мы будем продолжать называть своими именами, или "черным и белым". В частности, и то, что Россия – это безусловный агрессор, которого необходимо совместными усилиями остановить и привлечь к ответственности. А Украина – жертва российской агрессии, которая безусловно нуждается в помощи партнеров, в том числе и Словакии, в противостоянии врагу, поскольку воюет сейчас не только за свое существование, но и за безопасность на всем европейском континенте.

История хорошо помнит, к чему приводит поиск компромиссов с безжалостным агрессором. Но неужели она нас ничему не учит?" – заключает посол.

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Напомним, словацкий премьер в своей статье раскритиковал стратегию Запада в отношении войны, заявил, что не верит в возможность успешного нового контрнаступления Украины и что ЕС и Россия "нуждаются друг в друге".

Как известно, после назначения на должность премьера Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине. Он также выступает против санкций ЕС относительно России и хочет заблокировать вступление Украины в НАТО.