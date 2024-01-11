Генпрокурор Костин подтвердил использование Россией северокорейских ракет для обстрелов Украины

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что Россия уже использовала на войне против Украины ракеты из Северной Кореи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", - сообщил генпрокурор.

Читайте также: КНДР может продать РФ новый тип баллистических ракет, - министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик

По его словам, военные эксперты из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора пришли к такому же выводу. Эксперты также были на месте обстрела и производили предварительный обзор и анализ частей ракеты. Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт.

"Мы также работаем над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних атак на Харьковщине и Одесщине", - добавил Костин.

Ранее 7 членов Совбеза ООН заявили, что Россия трижды использовала баллистические ракеты, полученные от КНДР, для ударов по Украине.

Читайте также: Применение ракет КНДР в войне против Украины создает новые международные вызовы, - Южная Корея в ООН