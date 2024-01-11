Проверка Пентагона выявила проблемы с учетом 2% оружия, переданного Украине с 2014 года.

Отчет генерального инспектора Министерства обороны США обнаружил, что ведомство не смогло оперативно или в полной мере отчитаться о почти 40 тысячах единиц оружия, которые предназначались для помощи Украине, начиная с 2014 года.

Об этом говорится в материале The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Нарушения по учету охватывают вооружение общей стоимостью более 1 миллиарда долларов, среди которого – переносные ракетные комплексы, беспилотники-камикадзе и приборы ночного видения. При этом не уточняется, какая доля оружия не была должным образом учтена до полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

Объем военной помощи Украине, в отчетности о которой генинспектор Пентагона обнаружил нарушения, составляет примерно 2% от общей суммы в 50 миллиардов долларов, которую Украина получила от США с 2014 года, большинство – после 2022-го.

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Отчет указывает, что количество переданного Украине оружия, которое не было учтено в отчетности, "может повысить риск его кражи или использования не по назначению", что несет риск попадания американских технологий не в те руки.

В то же время генинспектор Пентагона не приводит соответствующих фактов, поскольку это "выходило за пределы нашей оценки".

Представитель Министерства обороны США в ответе на проект отчета в ноябре 2023 года отмечал, что обеспечить все необходимые процедуры учета "не представляется практичным в динамичной и враждебной среде военного времени".

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"Ограниченный персонал Министерства обороны США в Украине не в состоянии провести физическую инвентаризацию, даже если доступ будет неограничен", – говорилось в комментарии, приложенном к отчету генинспектора Пентагона.