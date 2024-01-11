Латвия анонсировала новый пакет военной помощи Украине

Помощь Украине уже составляет более 1% ВВП Латвии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал на пресс-конференции в Риге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Говоря о военной помощи, Ринкевичс назвал возможность производить дроны. "Мы можем производить более дешевые дроны, которые очень эффективны, которые так необходимы украинским военным", - сказал Ринкевичс.

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"Мы будем рассматривать возможность на уровне правительства. Возможно, также будем покупать боеприпасы 155-мм калибра для того, чтобы отдать их потом Вооруженным силам Украины. Это именно то, о чем мы сегодня говорили с президентом", – отметил он.

"Как вы знаете, Сейм также проголосовал предоставить более 500 миллионов евро в течение трех лет, и именно эта программа будет сконцентрирована в Черниговской области", - сказал президент Латвии.

Ринкевичс напомнил также о "международном трибунале относительно ответственности за военные преступления, а также за похищение украинских детей, которых нужно возвращать обратно".

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"И, конечно, наша поддержка абсолютно понятна и четка по поводу вступления Украины в НАТО. Это единственные гарантии безопасности, и мы будем и дальше работать над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила не только обещания, но и конкретные свидетельства того, что она присоединится к Североатлантическому альянсу", - сказал он.