Правительство отозвало законопроект о мобилизации. Умеров заявил о готовности новой редакции законопроекта

Кабинет Министров Украины отозвал из Верховной Рады свой законопроект о мобилизации. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что его команда уже подготовила новую редакцию законопроекта.

Об этом иформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВРУ и фейсбук министра обороны.

По состоянию на вечер 11 января статус законопроекта о мобилизации на сайте Верховной Рады - "Проект отозван".

Позже на фейсбук-аккаунте Рустема Умерова появилось сообщение, в котором говорится, что команда министра обороны уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время", - сообщил Умеров.

Также он подтвердил отзыв прошлой версии законопроекта.

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"Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", - подчеркнул министр.

Он написал, что над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе – представители всех без исключения фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.

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В сообщении отмечается, что команда Минобороны вместе с главнокомандующим Залужным, начальником Генштаба Шапталой после регистрации законопроекта в парламенте принимали участие в обсуждениях и закрытых совещаниях и приняли во внимание все оговорки.

"Воинам надо дать возможность отдохнуть. Освобожденным из плена нужно дать выбор, оставаться ли в войске. Тем из них, кто выберет остаться, необходимы будут по меньшей мере несколько месяцев отпуска. Срочников нужно наконец отпустить домой", - добавил Умеров.

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"Сейчас критически важны для государства вопросы мобилизации, военного учета и проведения ротаций - политизируются и тормозятся. Это недопустимо во время большой войны", - подытожил он.