Чтобы Украина выдержала этот год, нельзя разрешить России заморозить войну, - Зеленский

Чтобы Украина выдержала этот год, нужно не дать России заморозить эту войну и подготовиться к следующему мощному наступлению.

Об этом на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Латвийской республики сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время войны на дискуссии нет времени, хотя эта дискуссия была бы важна, особенно для партнеров, все еще балансирующих в своей уверенности. Выдержать этот год – не сдать некоторые наши территории, не дать заморозить конфликт кому-либо. Не дать возможность России подготовиться к мощному контрнаступлению за год, два, три или пять, не дать им этого сделать, завершить войну до этого, не дать им возможности увеличить производство (военное - ред.), не дать возможности заморозить конфликт в этом году, чтобы их военные начали готовиться", - сказал Зеленский.

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Как подчеркнул глава государства, сейчас Россия пытается оказать информационное влияние, распространяя определенные нарративы, дезинформацию, даже через медийные платформы Европы или США.

Он также отметил, что сейчас та масса молодых людей, которых Россия бросает умирать в Украине и использует в буквальном смысле как мясо, в случае заморозки войны через некоторое время, через информационное влияние, может превратиться в такую же армию, которая в 2022 году осуществила полномасштабное вторжение в Украину.

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