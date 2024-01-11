Россияне атаковали Никопольщину дронами-камикадзе: повреждены 2 дома и газопровод
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11 января российская армия атаковала Никопольщину на Днепропетровщине дронами-камикадзе.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Российская армия атаковала Никопольщину дронами-камикадзе. Утром беспилотник направили на сам Никополь. После обеда – на Марганецкую громаду", - говорится в сообщении.
Как отмечается, повреждены 2 дома и газопровод. Обошлось без погибших и пострадавших.
В других районах Днепропетровщины – спокойно.