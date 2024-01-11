В течение суток произошло 56 боевых столкновений, на Авдеевском направлении отражены 25 атак врага, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11.01.2024.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 687-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

В течение суток враг нанес 3 авиационных удара и совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них: Клюсы, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Голышевское, Садки, Запселье, Степок, Ездецкое Сумской области; Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 6 атак врага в районах Макеевки Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 9 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них: Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстреламподверглись более 10 населенных пунктов, в частности: Угледар, Пречистовка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки врага в районе западнее Вербового Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Артиллерийским и минометныме обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них: Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись: Берислав, Херсон, Станислав Херсонской области и Солончаки Николаевской области, также противник совершил обстрелы из реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов:Тягинка, Ивановка, Крынки, Велетенское.

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Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 3 безуспешных штурмовых действия на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск были нанесены поражения по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 1 складу боеприпасов противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.