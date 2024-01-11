Важно, чтобы доноры выполнили свои обязательства относительно финансовой поддержки Украины, - МВФ

Международный валютный фонд называет "значительными" потребности Украины во внешней поддержке и призывает всех доноров и партнеров нашей страны обеспечить исполнение взятых на себя финансовых обязательств.

Об этом заявила в четверг на пресс-брифинге в Вашингтоне директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Потребности Украины в финансировании остаются значительными. По нашим оценкам, в 2024 году стране понадобится финансирование в размере около $42 миллиардов, в том числе официальная поддержка доноров в размере около $32 миллиардов. Поэтому, безусловно, важно, чтобы доноры и партнеры Украины обеспечили исполнение своих финансовых обязательств", - отметила представитель Фонда.

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Она подчеркнула, что это необходимо Украине для того, чтобы поддерживать макроэкономическую стабильность.

Казак также напомнила, что Украина добилась положительных показателей по экономическому росту в 2023 году – на уровне 4,5%. Кроме того, украинское правительство достигло значительного прогресса в снижении инфляции, которая в первый год войны выросла почти до 27%, а в 2023-м уменьшилась до уровня 6%.

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По ее словам, экономический прогноз МВФ для Украины на текущий год будет уточняться с учетом текущих дискуссий Фонда с украинскими властями.