Meta удалила страницу платформы "Мемориал" в инстаграмме

Корпорация Meta удалила инстаграмм-страницу "Мемориала", где было 5440 историй украинцев, убитых Россией.

Об этом в своем фейсбуке сообщил координатор проекта Евгений Спирин, передает Цензор.НЕТ.

"За почти 2 года большой войны команда "Мемориала" собрала истории 5 440 человек, которых убила Россия на войне в Украине. Это мало, на фоне общего числа жертв? Возможно, но это 5440 имен вместо безвестных "лиц". Это 5440 историй жизни тех, кто погибал под российскими ракетами, кого убили обломками и снарядами, кто защищал страну, кто погибал в домах и подвалах целыми семьями, кого воровали, пытали, уничтожали. 5 440 голосов, которых никогда нельзя забывать. Никогда, потому что забвение это и есть стирание нас как украинцев", - написал Спирин.

Он отметил, что с октября по декабрь страницы "Мемориала" блокировали 4 раза. Сейчас с материалами, которые были в инстаграмме, можно ознакомиться на сайте "Мемориала". Поскольку невозможно восстановить удаленную страницу, проект создал новую.

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"Я понимаю людей, которые пролистывают посты о погибших. Взращивать в себе остатки жизни, когда вокруг смерть, тяжело. Я понимаю, что в инстаграм ходят смотреть смешные стороз и все остальное. Но, у "Мемориала" новая страница и теперь истории будут здесь", - добавил координатор.

"Мемориал" - это платформа памяти, где собраны истории украинцев, погибших во время полномасштабного вторжения России в Украину. Каждый может присоединиться к проекту, заполнив форму с данными о погибших.

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