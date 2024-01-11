Латвия использует "Дом Москвы" и другие активы России для оказания помощи Украине, - Ринкевичс

"Дом Москвы" в Риге может быть передан в собственность Латвии, а средства будут переданы Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Риге.

"Я проинформировал президента Украины, что принят соответствующий закон на уровне Сейма о том, чтобы принять в собственность Латвийской Республики "Дом Москвы" для того, чтобы передать все необходимые средства на нужды Украины. Также другие российские активы будем использовать для оказания помощи Украине. Мы будем решать, как это осуществлять", - подчеркнул Ринкевичс.

Напомним, 10 января президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Литву, а сегодня он был в Эстонии и находится в Латвии.

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