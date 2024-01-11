Евросоюз должен принять совместное решение относительно конфискации российских замороженных активов, - Зеленский

Ощутимого результата от использования замороженных активов России для Украины еще не было, нужны шаги на уровне Евросоюза.

Об этом на брифинге для СМИ по итогам переговоров с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ощутимый результат от использования замороженных активов российских террористов Украина еще не имела", - отметил Зеленский.

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Как отметил президент, первый ощутимый шаг в этом направлении был сделан Бельгией, предложившей использовать налог на замороженные российские активы. В частности, как напомнил Зеленский, речь идет о сумме около 1,7 млрд евро.

"Это поможет Украине. Но если быть честными и справедливыми, то нужны мощные законодательные шаги на уровне Евросоюза. И Украина получит те 250-300 млрд евро, которые помогут нам. Это будет мощный результат и в первую очередь для тех людей, которые потеряли все", - сказал Зеленский.

В свою очередь, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс также заявил о необходимости совместного решения ЕС о конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины.

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"Когда мы говорим о решении (США) относительно конфискации подсанкционных российских активов, я думаю, что там какое-то время происходила широкая работа по этому поводу. Но у нас на уровне Европейского Союза не такие хорошие достижения. Мы считаем, что все-таки должно быть всеобщее решение на европейском уровне, и это позволило бы тогда передать эти средства на восстановление Украины или другие меры ее поддержки", - сказал Ринкевич.

Он добавил, что Латвия также работает относительно поиска возможных решений на региональном уровне с коллегами в Эстонии и Литве.

"Здесь я вижу, что в разных странах есть много юридических нюансов. Но, конечно, цель (использование) этих (замороженных) активов однозначна. Эти активы должны перейти к нам и потом уже в Украину", - отметил президент Латвии.