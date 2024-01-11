США ввели санкции против активов Минобороны РФ

Правительство США 11 января ввело новые санкции против России. Под ограничения попали активы Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Под ограничения попали Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.

Также США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.

Отдельно сообщается, что Вашингтон ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов: 2-х Ил-76МД и одного АН-124.

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