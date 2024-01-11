США ввели санкции против активов Минобороны РФ
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Правительство США 11 января ввело новые санкции против России. Под ограничения попали активы Министерства обороны РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Под ограничения попали Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.
Также США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.
Отдельно сообщается, что Вашингтон ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов: 2-х Ил-76МД и одного АН-124.