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США ввели санкции против активов Минобороны РФ

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США ввели санкции против активов Минобороны РФ
Правительство США 11 января ввело новые санкции против России. Под ограничения попали активы Министерства обороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Под ограничения попали Ашулукский полигон и Владимирский перспективный военно-исследовательский комплекс.

Также США ввели ограничения против генерального директора ОАО "Государственная авиакомпания "224-й отдельный авиационный отряд" Владимира Михейчика.

Отдельно сообщается, что Вашингтон ввел санкции против трех российских тяжелых военно-транспортных самолетов: 2-х Ил-76МД и одного АН-124.

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Топ комментарии

  • zakvova
    Яка жорстокість!
  • Oresta Bartka
    Ці янкі завжди були садистами...
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Це шокує! Санкції проти трьох чиновників, двох літаків і трьох гелікоптерів. Можливо забули ще з десяток таксі і два вагона електрички. Наступного разу влуплять. Хай кацапня корчиться від таких жорстокостей.
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