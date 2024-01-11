ВВП Украины в 2023 году вырос примерно на 5%, - Минэкономики

По предварительным оценкам Министерства экономики объемы внутреннего валового продукта в прошлом году увеличились примерно на 5%.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время обсуждения "Экономика в 2023 году: обзор главных цифр", которое организовал Центр экономической стратегии совместно с German Economic Team, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Свириденко отметила быструю адаптацию украинского бизнеса к нынешним чрезвычайно сложным условиям: более 90% предприятий, которые в начале войны остановились, уже возобновили работу.

Самый большой рост, по ее словам, произошел в области государственного управления и обороны. Речь идет прежде всего о зарплатах военных и финансировании оборонных программ.

Также достаточно высокими темпами развивалось строительство. За счет инвестиционного спроса, сформировавшегося благодаря значительному бюджетному финансированию, активно восстанавливалась поврежденная критическая инфраструктура (это проекты как на центральном, так и на региональном уровнях). В сельском хозяйстве благоприятные погодные условия положительно повлияли на урожайность почти всех культур. Аграрии собрали 80 млн тонн зерновых и масличных. Во внутренней торговле рост происходил благодаря возобновлению потребительского спроса и предложения товаров, в перерабатывающей промышленности - из-за роста спроса на инвестиционную продукцию", - детализировала Свириденко.

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В то же время, ключевую роль в обеспечении стабильности украинской экономики играло ритмическое поступление международной финансовой помощи. За два года полномасштабной войны ее объем составил 75 млрд дол.

"67% средств поступило от основных партнеров Украины — ЕС и США. Это дало нам возможность покрыть первоочередные потребности бюджета, обеспечить социальные расходы и удержать финансовую стабильность. И даже создать предпосылки для макроэкономической стабильности в этом году. Как следствие, если в 2022-м экономическое падение достигло 28,8%, то в 2023 году, по нашим предварительным оценкам, объемы отечественного ВВП увеличились примерно на 5%. Это так называемый восстановительный рост", - рассказала вице-премьер.