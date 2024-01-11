Ветераны войны и члены их семей могут бесплатно пройти ІТ-курсы
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Ветераны войны могут бесплатно пройти ІТ-курсы и овладеть новой профессией.
"Український ветеранський фонд разом з партнерами Lobby X запрошує ветеранів і ветеранок опанувати професію ІТ-фахівців на безоплатних курсах", - написали в оголошенні.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.
"Украинский ветеранский фонд вместе с партнерами Lobby X приглашает ветеранов и ветеранок овладеть профессией ІТ-специалистов на бесплатных курсах", - написали в объявлении.
Мы поможем с "нуля" изучить или повысить уровень владения навыками:
- языки верстки и программирование;
- разработку веб-сайтов и приложений;
- создание клиент-серверных приложений;
- написание баз данных.
А также курс поможет в написании ваших проектов и подготовке к прохождению квалификационных тестов. Обучение возможно как в группах, так и в формате индивидуальных занятий с ментором.
Зарегистрироваться можно по ссылке: https://cutt.ly/KwH3SvQf