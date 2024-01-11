Ветераны войны и члены их семей могут бесплатно пройти ІТ-курсы

Ветераны войны могут бесплатно пройти ІТ-курсы и овладеть новой профессией.

"Український ветеранський фонд разом з партнерами Lobby X запрошує ветеранів і ветеранок опанувати професію ІТ-фахівців на безоплатних курсах", - написали в оголошенні.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.

"Украинский ветеранский фонд вместе с партнерами Lobby X приглашает ветеранов и ветеранок овладеть профессией ІТ-специалистов на бесплатных курсах", - написали в объявлении.

Мы поможем с "нуля" изучить или повысить уровень владения навыками:

языки верстки и программирование;

разработку веб-сайтов и приложений;

создание клиент-серверных приложений;

написание баз данных.

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А также курс поможет в написании ваших проектов и подготовке к прохождению квалификационных тестов. Обучение возможно как в группах, так и в формате индивидуальных занятий с ментором.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://cutt.ly/KwH3SvQf