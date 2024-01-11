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Ветераны войны и члены их семей могут бесплатно пройти ІТ-курсы

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Ветераны войны и члены их семей могут бесплатно пройти ІТ-курсы
Ветераны войны могут бесплатно пройти ІТ-курсы и овладеть новой профессией.

"Український ветеранський фонд разом з партнерами Lobby X запрошує ветеранів і ветеранок опанувати професію ІТ-фахівців на безоплатних курсах", - написали в оголошенні.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский ветеранский фонд.

"Украинский ветеранский фонд вместе с партнерами Lobby X приглашает ветеранов и ветеранок овладеть профессией ІТ-специалистов на бесплатных курсах", - написали в объявлении.

Мы поможем с "нуля" изучить или повысить уровень владения навыками:

  • языки верстки и программирование;
  • разработку веб-сайтов и приложений;
  • создание клиент-серверных приложений;
  • написание баз данных.

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А также курс поможет в написании ваших проектов и подготовке к прохождению квалификационных тестов. Обучение возможно как в группах, так и в формате индивидуальных занятий с ментором.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://cutt.ly/KwH3SvQf

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Топ комментарии

  • Макс driver507
    мда, важкий випадок... ці дивні люди досі думають, що для айті не треба талантів, айті можна навчити, як робітника на касу?! 😂🤣😆
    ок, усвідомлення реальності буде болючим
  • Макс driver507
    найсумніше, що дебільнувата влада і мундіри, знищують як тіки можуть ІТ-сферу в Україні, яка давала в бюжет мільярди долларів! ці люди не просили від цієї уйопіщної держави нічого - тіки не лізти в цю сферу своїм уйопіщним регулюванням і знищенням складових - програмістів!
    тепер розумововідстала влада вважає, що зможе зробити з кожного ветерана - "программіста" і він буде зобовʼязаний приносити мільярди долларів в бюджет? )))
  • Владимир Ищенко e077ce2b
    Ні, вони таким чином знімають з себе відповідальність за їх подальшу долю. Мовляв, ми ж вас «навчили». А по факту купа «енікейщиків» буде, а не спеціалістів. Головне - модно обізвати
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