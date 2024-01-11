Западным союзникам нужно понять, что Украина должна победить, - президент Латвии Ринкевичс

Западным партнерам пора изменить ударения и говорить о поддержке Украины до ее полной победы над Россией, а не "столько, сколько потребуется".

Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моему мнению, пора изменить ударения. Мы часто говорили, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но главным политическим сигналом должно быть то, что мы будем поддерживать Украину до ее полной победы над российским империализмом", - сказал президент Латвии.

Он отметил, что европейские партнеры прошли в войне России против Украины уже несколько фаз: в феврале-марте 2022 года мало кто верил, что Украина сможет устоять: "Кто-то говорил три дня, кто-то говорил три недели, а скоро уже будет два года, как Украина воюет".

"Сегодня мы понимаем, что получим результат только тогда, когда осознаем, что Украина должна победить", - подчеркнул Ринкевичс.

По его словам, он лично будет "говорить, убеждать, объяснять во всех форматах, на всех встречах с коллегами", что, несмотря на сложное время и выборы во многих странах и в Европарламент, необходимо максимально поддержать Украину, чтобы она победила.

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Ринкевичс заверил, что Латвия, кроме нового пакета военной помощи, подготовит как минимум 3 тыс. украинских военных, будет продолжать реабилитацию не только военных, но и гражданских.

"Мы будем поддерживать Украину. Это все, конечно, требует времени и энергии, но это все в наших интересах, потому что единственная стратегия, которая у нас сейчас есть, – это победа Украины", – резюмировал президент Латвии.