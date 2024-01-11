Латвия возглавляет "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн", - Ринкевичс

Латвия берет на себя лидерскую роль в "коалиции дронов" среди стран, оказывающих военную поддержку Украине для отражения российской агрессии.

Об этом сказал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Ригу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Ринкевичс отметил, что Латвия "возглавляет "коалицию дронов" в рамках формата "Рамштайн" и что беспилотники - одна из сфер сотрудничества в рамках меморандума о военном сотрудничестве, который Украина и Латвия подпишут в рамках визита Зеленского.

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"Мы видим, что у нас есть возможность к сотрудничеству. Мы можем производить более дешевые дроны, которые очень эффективны и очень необходимы украинским военным, чтобы добиваться успеха", – сказал Эдгарс Ринкевичс.

Также Ринкевичс анонсировал следующий пакет военной помощи от Латвии, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские снаряды и противотанковое оружие.