Украина экспортировала 7,5 млн тонн зерна через собственный морской коридор и румынскую Констанцу в декабре, - Госдеп

Румыния остается самым альтернативным экспортным маршрутом Украины для зерна и других товаров в дополнение к собственному черноморскому коридору Киева.

Об этом изданию Reuters рассказал помощник секретаря Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в 2023 году Украина экспортировала через порт Константы 14 млн тонн зерна, что составляло почти 40% от общего объема поставок зерна в порту за год. В декабре прошлого года через румынский порт и собственный морской коридор было экспортировано около 7,5 млн тонн зерна.

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"Я вижу, что в дальнейшем будет наблюдаться какой-то баланс. Чтобы восстановиться, Украине нужно экспортировать. Я думаю, что сохранение нынешнего уровня экспорта – около семи млн тонн зерна и еще около миллиона тонн других товаров в месяц – означает для украинской экономики более 25 млрд долларов ВВП в год. Это 5-6 млрд налоговых поступлений", - заявил О'Брайен.

Ранее, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что зерновой коридор вышел на свои довоенные мощности. По его информации, по коридору прошли уже 500 судов и было экспортировано более 10 миллионов тонн грузов.

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