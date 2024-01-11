США поддерживают постоянные дипломатические контакты с Украиной, - Госдепартамент

Соединенные Штаты продолжают поддерживать постоянные дипломатические контакты с украинской стороной на разных уровнях.

Об этом заявил в четверг в Вашингтоне заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь общается с иностранными коллегами, в том числе с коллегами в Украине", - отметил представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать, происходили ли контакты между дипломатическими ведомствами США и Украины после начала массированных ракетных обстрелов со стороны РФ.

В то же время Пател отметил, что процесс общения с украинской стороной проходит не только на уровне глав внешнеполитических ведомств: "Разговоры продолжаются, конечно, через нашего посла и других сотрудников, работающих над этими вопросами".

Он также отметил, что Соединенные Штаты сделали целый ряд практических шагов в поддержку украинских партнеров, а также привлечение РФ к ответственности за агрессию. По словам представителя внешнеполитического ведомства, США без колебаний будут действовать таким образом и дальше.

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