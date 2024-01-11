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Зеленский считает состав Кабмина слишком большим, но пока не собирается его сокращать

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Зеленский считает состав Кабмина слишком большим, но пока не собирается его сокращать
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что состав Кабинета Министров слишком большой, однако пока его сокращение не планируется.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Президент отметил, что вместе с командой пытается "уменьшить бюрократию в Украине" и в этом помогает цифровизация.

По словам главы государства, есть понимание, что "институции раздуты, что Кабмин большой. Но пусть сейчас не боятся в Кабмине, пусть успокоятся".

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"Я имею в виду в целом управлять такой большой "махиной" очень сложно. А сегодня с помощью диджитала перемен можно делать проще", - уточнил Зеленский.

Также он рассказал, что сейчас многие совещания проходят онлайн.

"Война научила многим вещам", – добавил президент.

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Топ комментарии

  • Герхард
    При тому, що Кабмін по суті усунений від керування і цим займається Єрмак, то реально можна його розганяти нафіг.

    І ВР можна розганяти. Все одно ВР приймає тільки те, що йде з ОПЗЄ

    І суди можна розганяти. Все одно вироки виносить ОПЗЄ.

    А от СБУ та поліцію треба збільшувати. Бо інакше ЗЄ з Банкової українці витягнуть живим або мертвим.
  • KAISERWALD
    Найбілье роздута ОПа, як перед поносом жопа.
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
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