Зеленский считает состав Кабмина слишком большим, но пока не собирается его сокращать
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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что состав Кабинета Министров слишком большой, однако пока его сокращение не планируется.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.
Президент отметил, что вместе с командой пытается "уменьшить бюрократию в Украине" и в этом помогает цифровизация.
По словам главы государства, есть понимание, что "институции раздуты, что Кабмин большой. Но пусть сейчас не боятся в Кабмине, пусть успокоятся".
"Я имею в виду в целом управлять такой большой "махиной" очень сложно. А сегодня с помощью диджитала перемен можно делать проще", - уточнил Зеленский.
Также он рассказал, что сейчас многие совещания проходят онлайн.
"Война научила многим вещам", – добавил президент.