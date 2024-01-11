Госдеп США опроверг информацию о хищении американского оружия в Украине
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Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател не подтвердил информацию The New York Times о возможном хищении американского оружия в Украине.
Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сейчас нет какой-либо достоверной информации, которая могла бы указывать на кражу или попадание в чужие руки оружия, предоставленного Украине с начала войны в качестве военной помощи.
"Проводятся процедуры инвентаризации, и пока нет достоверной информации, указывающей на незаконное перенаправление из Украины современного обычного оружия, предоставленного Соединенными Штатами", - подчеркнул Пател.
Ранее сообщалось, что проверка Пентагона выявила проблемы с учетом 2% оружия, переданного Украине с 2014 года.