Госдеп США опроверг информацию о хищении американского оружия в Украине

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател не подтвердил информацию The New York Times о возможном хищении американского оружия в Украине.

Сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас нет какой-либо достоверной информации, которая могла бы указывать на кражу или попадание в чужие руки оружия, предоставленного Украине с начала войны в качестве военной помощи.

"Проводятся процедуры инвентаризации, и пока нет достоверной информации, указывающей на незаконное перенаправление из Украины современного обычного оружия, предоставленного Соединенными Штатами", - подчеркнул Пател.

Ранее сообщалось, что проверка Пентагона выявила проблемы с учетом 2% оружия, переданного Украине с 2014 года.

Читайте также: Депутат партии Шольца призывает покупать оружие для Украины по всему миру