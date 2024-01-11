Зеленский назвал приоритетные реформы для Украины

Президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами балтийских СМИ назвал приоритетные реформы, внедряемые в Украине. Это снижение уровня бюрократии, борьба с коррупцией, безопасность и оборонный сектор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы снижаем уровень бюрократии, но ее еще очень много. И тут очень помогает цифровизация. Мы понимаем, что институции очень раздуты, что Кабмин – раздутый. Но пусть они (Кабмин – ред.) не боятся, я имею ввиду, что руководить, в целом, такой большой "махиной" очень сложно. А сегодня благодаря диджитализации можно делать проще. Я провожу много совещаний сегодня онлайн и это нормально", - заявил президент.

Также, по мнению Зеленского, Украине необходимо продолжать реформировать сферу антикоррупции и судебную систему.

"Все понимают, что во время войны у людей запрос на справедливость просто невероятный и никто никому и ничего не собирается прощать. Это тоже вызов - чтобы максимально все почистить, максимально отойти от бюрократии. С судами также нужно все перезагружать. Эти процессы начаты в Украине, но пока их не очень много", - сказал он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что "безопасность в условиях войны - это вопрос номер 1.

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"И тут я хочу сказать, что Украина сегодня более реформирована, чем любое государство, которое не в состоянии войны. Им посчастливилось, а мы в этом вопросе номер 1. Это и киберзащита, потому что нам в начале войны положили сайты и все, что они (Россия – ред) хотели. Но мы смогли защитить часть, а после восстановили, а сегодня с нами им очень сложно. Все работает – и банковская система, все сайты государственные и услуги", - отметил Зеленский.

Сейчас Украина, по его словам, начинает активно подходить к социальной инфраструктуре с позиций энергетической автономности. "Школы, университеты, больницы сейчас автономны с т.з. энергетики из-за войны, из-за блэкаутов. Но мы понимаем, что должна быть энергетическая автономность институций как частных, бизнес и безопасность для детей в сфере бомбоубежищ", - сказал президент.

Также, как отметил Зеленский, много программ готовит МВД относительно безопасности в местах с большим скоплением людей. "Потому что война и оружие на руках", - объяснил президент.

"И еще одно - реформа оборонного сектора. Все проверили, может ли то или иное государство в случае атаки, я не имею ввиду даже танки, а, например, дроны – кто может себя защитить? Вопросы есть у всех стран мира", - заявил Зеленский.

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Параллельно он отметил, что "внедрение реформ не задание, которое приходит откуда-то сверху от того или иного государства или институции, от МВФ или ЕС и т.д. Реформы – это большой и длительный процесс. Страны в ЕС и НАТО до сих пор проводят реформы. Поскольку это формат развития человека, государства, общества, просто развития мира. Без реформ это невозможно", - резюмировал Зеленский.