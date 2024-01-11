В Литве состоялась первая рабочая встреча коалиции по разминированию Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
На встрече присутствовали представители 25 стран, из них шесть присоединились видеосвязью. Также сообщается об участии представителей Министерства обороны Украины и Генерального штаба украинских Вооруженных сил.
Директор департамента оборонной политики Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис отметил, что это была первая рабочая встреча коалиции "для выяснения потребностей Украины в сфере противоминной деятельности и конкретного вклада каждой из стран-партнеров коалиции".
"Это демонстрирует единство государств-партнеров не только в реагировании на насущные потребности, но и в поддержке долгосрочного развития возможностей Украины по разминированию", – добавил он.
Как известно, коалиция по разминированию предусматривает элементы как гуманитарного разминирования освобожденных оккупированных территорий, так и боевого разминирования на линии соприкосновения с войсками РФ.