Россияне в течение дня из минометов и артиллерии 11 раз обстреляли Сумщину
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В течение 11 января российская армия совершила обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов.
Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись:
▪️Эсманьская громада: враг бил из минометов (11 взрывов).
▪️Середино-Будская громада: проведены минометные обстрелы (6 взрывов) и артобстрел (5 взрывов).
▪️Белопольская громада: зафиксирована атака FPV дроном (1 взрыв).
▪️Свесская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
▪Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).
▪️Юнаковская громада: проведены минометные обстрелы (6 взрывов).
▪️Миропольская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).