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Россияне в течение дня из минометов и артиллерии 11 раз обстреляли Сумщину

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Россияне в течение дня из минометов и артиллерии 11 раз обстреляли Сумщину
В течение 11 января российская армия совершила обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 38 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись:

▪️Эсманьская громада: враг бил из минометов (11 взрывов).

▪️Середино-Будская громада: проведены минометные обстрелы (6 взрывов) и артобстрел (5 взрывов).

▪️Белопольская громада: зафиксирована атака FPV дроном (1 взрыв).

▪️Свесская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

▪Краснопольская громада: был артиллерийский обстрел (4 взрыва).

▪️Юнаковская громада: проведены минометные обстрелы (6 взрывов).

▪️Миропольская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).

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