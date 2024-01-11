Это нарушение права Червинского на справедливый суд, – адвокат Куса о действиях судей

Коллегия судей Апелляционного суда города Киева оставила по-прежнему определение следственного судьи Шевченковского районного суда столицы о продлении сроков содержания под стражей полковника ССО Романа Червинского, которое было вынесено без присутствия его адвокатов. Адвокаты Червинского считают это нарушением права Червинского на справедливый суд.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявила адвокат экс-разведчика Людмила Куса.

"Сегодня пересматривалось определение от 6 сентября о продлении срока содержания под стражей Романа Червинского. Это определение уже утратило свою силу, - пояснила адвокат. - Однако, в связи с тем, что неоднократно судьи апелляции брали себе отвод по этому делу, рассмотрение настолько затянулось. Две коллегии отвелись от рассмотрения этого дела. Сегодня была третья коллегия. Самое интересное, что и эта третья коллегия уже заявляла отвод в апелляции на сообщения о подозрении. Там они написали, что уже трижды слушали это дело, и, по мнению стороннего наблюдателя, уже не могут быть объективными. А тут они отказались брать такой же отвод, хотя мы заявили им отвод и сказали, что они уже трижды писали, что подозрение обосновано, что риски есть, и в четвертый раз явно они уже не напишут что-то другое. Но они отказались, продолжили нас слушать.

Соответственно вынесли решение, оставили без изменений определение, согласились с тем, что подозрение обосновано и риски имеются. На мой взгляд, это прямое нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Бангалорских принципов. Все же, если коллегия уже утвердила действующее постановление, то отменять предыдущее постановление они точно не будут. Поэтому я считаю, что это нарушение права на справедливый суд.

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Людмила Куса добавила, что адвокаты планируют обратиться с жалобой в Высший совет правосудия. "Мы точно будем обращаться в Высший совет правосудия, потому что у нас определение первой инстанции постановлено с нарушением права на защиту, защитников не было допущено к рассмотрению дела, - отметила защитник. – Я там с охраной билась. И даже сегодня суду на диске предоставляла эту видеозапись. Но они отказались ее пересматривать. При этом эта тройка, не имея фактически права рассматривать это дело, рассмотрела и оставила по-прежнему постановление, которое явно подлежало отмене. Это прямые нормы УПК. Если рассматривается без участия защитника, участие которого обязательно, то определение подлежит отмене. А определение было принято именно без защитников по договору".

Следующее заседание по делу Червинского состоится 25 января. В апелляционном суде должны рассмотреть действующее постановление о продлении сроков содержания под стражей экс-разведчика.

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Напомним, ранее СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ для угона самолета. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на возражения СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

После Роман Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, где рассказал об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 года СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали в Тернопольской области.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в подчинении которого находилась военная часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операция на аэродроме "Канатово" была согласована с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

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28 декабря 2023 года полковник Роман Червинский уведомлен о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.