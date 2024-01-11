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Зеленский - Западу: Если бы Украине дали 7 систем Patriot, не гибли бы люди

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Зеленский - Западу: Если бы Украине дали 7 систем Patriot, не гибли бы люди
Президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров, что, если бы они дали Украине больше мощных систем противовоздушной обороны, то люди бы не погибали от массированных ракетных ударов России с использованием баллистики.

Об этом сообщил Зеленский на пресс-конференции в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы? Можно с этим нормально жить?" - заявил он.

Зеленский говорит, что он такого отношения Запада не понимает.

Также президент обратил внимание на задержки с поставками западного вооружения. По его словам, много украинцев погибает, пока украинские войска ждут эту помощь.

Одновременно с критикой Зеленский поблагодарил западных партнеров за поддержку.

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Топ комментарии

  • Юрий Петров 33876dd3
    Якби Ти тварина не розмінувала Чонгар то і патріот би не був потрібен. Як би ти худоба не крала гроші на будівництві доріг, то могла б розвивати програми ППО та ПРО
  • Sergiy Vitalyovich
    Як можна спокійно спати знаючи, що призначені тобою люди зняли клістрони і зробили системи ППО небоєздатними під час війни? Як можна спокійно спати, коли твоя ЗЕкоманда закатала в асфальт не один комплекс Patriot в грошовому еквіваленті? Як спиться, коли призначені тобою люди зірвали всі можливі оборонні контракти під час війни, розікрали десятки мільярдів в МО, сотнями тон та вагонами крадуть гуманітарку? Як спиться коли величезна кількість людей загинуло і продовжує гинути, бо здали південь країни розмінувавши все, що могли, не підірвали мости та не побудували укріплення попри очевидну загрозу? А це ж далеко не повний перелік - то, що там зі сном, пане "найвеличніший"?
  • Tommy Lee
    Дурню, на біса маніпулюєте?

    Адже йдеться про загибель людей, хіба ні? То якби Чонгар було не розміновано, то хіба кацапня була б на другий день в Херсоні?

    Хіба треба було покласти стільки наших воїнів, щоб звільнити Херсон?

    А зараз -- весь південь? Адже, якби там було не розміновано, то це кацапні треба було пробиватися там з боями?

    До речі, а що заважало блаЗЄнському купувати ППО замість "великого_крадівництва"?

    Тому: do dupy Вас, блаЗЄнський ср@колизе.
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