Зеленский - Западу: Если бы Украине дали 7 систем Patriot, не гибли бы люди

Президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров, что, если бы они дали Украине больше мощных систем противовоздушной обороны, то люди бы не погибали от массированных ракетных ударов России с использованием баллистики.

Об этом сообщил Зеленский на пресс-конференции в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы? Можно с этим нормально жить?" - заявил он.

Зеленский говорит, что он такого отношения Запада не понимает.

Также президент обратил внимание на задержки с поставками западного вооружения. По его словам, много украинцев погибает, пока украинские войска ждут эту помощь.

Одновременно с критикой Зеленский поблагодарил западных партнеров за поддержку.

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