Аудиторы проверили ГП "Документ" и выявили финансовые нарушения на 84 млн грн
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госаудитслужбы.
В ходе планового аудита деятельности ГП "Документ" в течение последних трех лет специалисты Госаудитслужбы обнаружили, что предприятие ежегодно тратит миллионы гривен на содержание собственного автопарка и неэффективно контролирует недавно открытые зарубежные филиалы для оформления загранпаспортов украинцами, находящимися за пределами государства.
Установлено также, что ГП "Документ" привлекло посторонних лиц к администрированию Единого государственного демографического реестра и идентификации граждан иностранцев и лиц без гражданства, но не смогло документально подтвердить оплату услуг на 8,4 млн грн.
Кроме того, израсходованы лишние средства на аренду неиспользуемых помещений и содержание автопарка легковых автомобилей для административно-управленческого персонала, при условии его использования по законодательству только должностными лицами.
Так, в 2023 году предприятие не учло отсутствие финансового плана, который был утвержден почти через год с даты, определенной законодательством, и потратило на приобретение автомобилей и их оборудования около 15,1 млн гривен.
Не меньше вопросов у аудиторов возникло по поводу финансирования недавно открытых за границей 6 обособленных подразделений для оформления паспортов украинцам, находящимся за пределами государства.
Как выяснилось, граждане Украины, оформляя паспорта за границей, наряду с оплатой сервисных услуг государственного предприятия платили по законодательству и административный сбор, который определялся в гривнах и зачислялся в Государственный бюджет Украины.
Также выявлены факты, когда на работу в филиалы принимали родственников.
В целом на премии, оплату труда за неотработанное время, ремонтные работы и другие услуги ГП "Документ" излишне израсходовано более 45 млн грн.
Сумма неэффективного использования средств на предприятии составляет около 84 млн грн.
Учитывая указанное, объекту контроля и ДМС, как органу управления, даны рекомендации по улучшению деятельности государственного предприятия. Аудиторский отчет передан в правоохранительные органы.