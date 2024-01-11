Аудиторы проверили ГП "Документ" и выявили финансовые нарушения на 84 млн грн

Результаты планового аудита деятельности ГП "Документ" за последние три года показали финансовые нарушения на 84 млн грн, из которых 15 млн грн на содержание легковых авто.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Госаудитслужбы.

В ходе планового аудита деятельности ГП "Документ" в течение последних трех лет специалисты Госаудитслужбы обнаружили, что предприятие ежегодно тратит миллионы гривен на содержание собственного автопарка и неэффективно контролирует недавно открытые зарубежные филиалы для оформления загранпаспортов украинцами, находящимися за пределами государства.

Установлено также, что ГП "Документ" привлекло посторонних лиц к администрированию Единого государственного демографического реестра и идентификации граждан иностранцев и лиц без гражданства, но не смогло документально подтвердить оплату услуг на 8,4 млн грн.

Кроме того, израсходованы лишние средства на аренду неиспользуемых помещений и содержание автопарка легковых автомобилей для административно-управленческого персонала, при условии его использования по законодательству только должностными лицами.

Так, в 2023 году предприятие не учло отсутствие финансового плана, который был утвержден почти через год с даты, определенной законодательством, и потратило на приобретение автомобилей и их оборудования около 15,1 млн гривен.

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Не меньше вопросов у аудиторов возникло по поводу финансирования недавно открытых за границей 6 обособленных подразделений для оформления паспортов украинцам, находящимся за пределами государства.

Как выяснилось, граждане Украины, оформляя паспорта за границей, наряду с оплатой сервисных услуг государственного предприятия платили по законодательству и административный сбор, который определялся в гривнах и зачислялся в Государственный бюджет Украины.

Также выявлены факты, когда на работу в филиалы принимали родственников.

В целом на премии, оплату труда за неотработанное время, ремонтные работы и другие услуги ГП "Документ" излишне израсходовано более 45 млн грн.

Сумма неэффективного использования средств на предприятии составляет около 84 млн грн.

Учитывая указанное, объекту контроля и ДМС, как органу управления, даны рекомендации по улучшению деятельности государственного предприятия. Аудиторский отчет передан в правоохранительные органы.