29 украинцев не эвакуировали из Сектора Газа из-за их сотрудничества с ХАМАС

Службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 украинских граждан из Сектора Газа. Это мужчины, которые сотрудничали с ХАМАС тем или иным способом.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в комментарии hromadske, передает Цензор.НЕТ.

По словам посла, в Секторе Газа осталось более 29 украинских граждан. Речь идет о тех, кто, в частности, не захотел уезжать раньше.

"Мы же не можем принудительно их оттуда вытащить. Мы уговаривали людей уехать, но не все согласились по разным причинам. У кого-то пожилые родители, у ково-то мужу не разрешили. Эти 29 граждан — это все мужчины, которые сотрудничали с ХАМАС тем или иным образом", – объяснил Корнийчук. И добавил, что украинская сторона боролась за каждого своего гражданина. Для части украинцев было согласовано проведение дополнительных мер безопасности во время их пребывания в Египте, чтобы потом отпустить.

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"Кому-то повезло меньше, то есть, по-видимому, у них больше доказательств об их сотрудничестве с ХАМАС. Но рано или поздно эта ситуация развяжется, война не будет бесконечной", - отметил он.

Посол подчеркнул, что у Украины, как и у всех стран-партнеров, такая же ситуация: общий процент тех, кому не разрешено уехать, не превышает 7%.

Напомним, ранее 29 гражданам Украины отказали в эвакуации из Сектора Газа.

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