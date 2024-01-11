У Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в общении с журналистами в Латвии отметил, что у Украины нет широких шагов на фронте, потому что россияне контролируют небо.

Об этом рассказал Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Ситуация на фронте – она очень сложная, нам не хватает оружия. И если бы россияне не контролировали воздух, а у нас было бы достаточное количество систем противовоздушной обороны – мы бы уничтожили их авиацию. Мы попробовали - и это работает. Когда ты уничтожаешь их в небе, ты идешь вперед. Нет широких шагов вперед в Украины, потому что они контролируют небо", - заявил он.

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Президент также отметил, что сейчас российская армия разрушает города, чтобы люди бежали оттуда, потому что боится повторения геноцида в Буче или Мариуполе.

"Полностью разрушить город они не могут, потому что они действительно боятся, что это будет еще одной Бучей. Еще одним геноцидом. Потому что Буча – это был геноцид. И Мариуполь был геноцид. Сейчас они не хотят так "ошибаться". По их мнению "ошибаться ". Это их высказывание. Поэтому мы понимаем, что они бьют по городам для того, чтобы люди бежали. Чтобы после этого разрушить все и заходить", - отметил Зеленский.