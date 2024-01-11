США разочарованы позицией Орбана по отношению к Украине, - Госдепартамент

США разочарованы тем, что премьер Венгрии Виктор Орбан подвергает сомнению поддержку Украины в Европе.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что мы разочарованы тем, что премьер-министр Орбан решил остаться в одиночестве в Европейском Союзе, поставив под сомнение борьбу за поддержку украинцев", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он также добавил, что США будут наблюдать за тем, выполнит ли Венгрия свое обещание не быть последней страной, ратифицирующей членство Швеции в НАТО.

По словам О'Брайена, он рассчитывает, что Швеция вступит в Альянс в ближайшее время.

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