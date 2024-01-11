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США разочарованы позицией Орбана по отношению к Украине, - Госдепартамент

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США разочарованы позицией Орбана по отношению к Украине, - Госдепартамент
США разочарованы тем, что премьер Венгрии Виктор Орбан подвергает сомнению поддержку Украины в Европе.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что мы разочарованы тем, что премьер-министр Орбан решил остаться в одиночестве в Европейском Союзе, поставив под сомнение борьбу за поддержку украинцев", - подчеркнул представитель Госдепа.

Он также добавил, что США будут наблюдать за тем, выполнит ли Венгрия свое обещание не быть последней страной, ратифицирующей членство Швеции в НАТО.

По словам О'Брайена, он рассчитывает, что Швеция вступит в Альянс в ближайшее время.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    закройте офшори та рахунки орбана та його спиногризів, кохаенок і за 15 хвилин все буде ок
  • Trevo Trow
    Розчарована буває дівчина, коли хлопець напився і не зміг. А США мали б бути обурені і вжити негайних заходів.
  • Wlad West
    Егор Алферов

    Орбан единственный здравый политик в Европе а не подстилка как всякие шольцы и мудакроны.л
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    А теперь, козломордое мудило, собрало ж*пу в горсть и плавно, но со скоростью 9-ти махов уе*ало на парашу.
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