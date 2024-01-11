Зеленский провел встречу со спикером латвийского парламента

В рамках официального визита в Латвийскую Республику президент Украины Владимир Зеленский встретился со спикером Сейма Латвии Дайгой Миериней, вице-спикером, главами комитетов Сейма и членами межпарламентской группы дружбы "Латвия – Украина".

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины, передает Цензор.НЕТ.

На встрече президент отметил весомую оборонную и финансовую помощь Латвии, готовность поддерживать Украину до победы над агрессором, в частности, быть солидером в коалиции дронов.

"Благодарю вас, спасибо всем людям Латвии за то, что они остаются людьми с высокими ценностями", - отметил глава государства.

Зеленский назвал важным прецедентом решения Латвии о конфискации имущества государства-агрессора - РФ.

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Также он приветствовал присоединение Латвии к Международной коалиции за возвращение украинских детей, поддержку создания специального международного трибунала за преступление агрессии против Украины, а также создание Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. И высоко оценил принятые Латвией действенные меры по обеспечению соблюдения санкций и введению новых санкционных ограничений против государства-агрессора.

Кроме этого, на встрече обсуждались конкретные шаги по содействию Украине на ее дальнейшем пути к полноправному членству в ЕС и НАТО и усилению взаимодействия между Украиной и Латвией на парламентском уровне.

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Президент отметил, что во второй раз посещает Латвию, но первый его визит состоялся до начала полномасштабного вторжения РФ, и тогда это была другая реальность и другая часть истории.

"Но совершенно не чувствуется разницы в отношении вашего общества. Вы всегда нас поддерживали, нашу территориальную целостность и суверенитет, наш непростой путь в Евросоюз и НАТО. Латвия всегда была на нашей стороне – на стороне справедливости и правды", – добавил он.

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