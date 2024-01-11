Страны НАТО на саммите в Вашингтоне должны сделать реальный шаг, приближающий вступление Украины, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что страны-члены НАТО на Вашингтонском саммите должны сделать шаг к приближению членства Украины в Альянсе с тем, чтобы продемонстрировать отсутствие страха перед Россией.

Об этом глава государства заявил на встрече с представителями балтийских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотели бы увидеть реальный шаг от стран НАТО, который приближает Украину к НАТО, чтобы не было стагнации. Я думаю, это очень нужно не только для нас, но и для Вашингтона, чтобы это был удачный и мощный саммит, чтобы страны НАТО показали, что они не боятся России. Потому что чем меньше шаги Украины по приближению к НАТО, это говорит о том, что тем больший страх у кого-то перед Россией. Нельзя этого показывать - это будет большая ошибка, это придаст амбиции президенту России", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что на Вильнюсском саммите НАТО были сделаны определенные шаги по приближению членства Украины. В частности, заработал такой "очень неплохой инструмент", как Совет Украина-НАТО.

"Мы воспользовались этим инструментом, и я увидел, как быстро можно организовать (встречу) партнеров - можно встречаться на уровне министров обороны, министров иностранных дел", - отметил президент.

Он также напомнил, что на основе декларации "Группы семи" на полях Вильнюсского саммита была начата работа по гарантиям безопасности для Украины на пути в НАТО, "то есть пока Украина не в НАТО".

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"Очень непросто идет, но, я думаю, что мы в ближайшее время сможем продемонстрировать обществам – не только украинскому – первый драфт не всего, потому что там есть закрытые нормы, но общие вещи сможем показать. Мне кажется, что оценка будет позитивна этих вещей относительно гарантий безопасности", - спрогнозировал Зеленский.