Повсюду, куда пришел Путин, – потеря идентичности и замороженный конфликт. Этот же сценарий он делает в Украине, - Зеленский

Везде, куда приходит путинская Россия, нет никакого экономического роста, а происходит потеря идентичности и замороженный конфликт.

Об этом Владимир Зеленский сказал на встрече с представителями СМИ в Риге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Повсюду, куда пришел Путин - никакого экономического роста. Повсюду потеря идентичности, повсюду замороженный конфликт. Абсолютно все он это делал по аналогии. Вот вам Грузия, вот вам в Сирии разрушили, убили тысячи людей..." - сказал Зеленский.

По его словам, то же Путин делает в Украине – сценарий один и тот же.

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"Есть пример Украины. Все очень просто. Российская Федерация пришла в Крым и аннексировала. И если люди не вышли с оружием бороться за свою свободу, то со временем вы потеряете независимость и все с этим связанное, много всего. Для кого-то самое главное - традиция, для кого-то – язык, для кого-то еще какие-то ценности… И все это очень важные ценности – не потерять себя, не потерять свое государство, не потерять независимость – все это о свободе… А кто-то не сможет с этим жить и просто поедет за границу в другое государство и потеряет родину... Но я знаю, что ваши люди (в Латвии. - Ред.) будут бороться... А это значит, что их будут убивать... Вот что это значит. И поэтому когда кто-то поддерживает политику Путина или думает, что да, наверное, будет хорошо, или очень рассчитывает на то, что телевизор их защитит, и живет этими нарративами, к сожалению, это сказка, которая никогда не сбудется", - отметил Зеленский.