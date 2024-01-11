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Зеленский о планах РФ: Они будут наступать, готовятся к чему-то глобальному после выборов

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Зеленский о планах РФ: Они будут наступать, готовятся к чему-то глобальному после выборов
Президент Владимир Зеленский считает, что руководство России готовит глобальное наступление на Украину после выборов президента РФ в марте этого года.

Об этом он сказал в ходе общения с представителями балтийских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они будут наступать. Приблизительно понятно, чего они хотят - тактических побед перед выборами и готовиться для чего-то глобального и массового после них", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в России могут быть призваны в войска "еще 300 тысяч зэков". "И это много. И второе – они давят на молодых мужчин на временно оккупированных территориях и их мобилизуют. Этих людей никто считать не будет. Для них важно, чтобы меньше трупов возвращалось на территорию России", – пояснил он.

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Топ комментарии

  • Ігор Данилко
    як цей придурок дістав, йому це все, в деталях, розказував керівник ЦРУ, особисто, два роки тому, а воно виконував омнські договорняки по здачі України. А ще гниді розказали хто в нього ФСБЕШНИКИ зеленського треба судити за держ зраду, а не слухати його дику маячню, нормальній людині і без нього ці всі речі зрозумілі.
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    а чим відповідає зє-влада? своїм недолугим і тупим законом про мобілізацію дискредитує військових, підриває дух і мотивацію, ну і звичайно прагне заробити на багатих узаконивши відкуп.

    найгірша влада у найскладніші роки незалежності.
  • Mobilis in mobile
    Ейнштейн, йомайо. Та і так зрозуміло - чергові вибори Путлєра, потім масова мобілізація, потім масштабний наступ десь влітку, потім, якщо втримаємось на цих позиціях - очікування ним виборів в США, в надії на Трампа і договорняки з ним, якщо десь продавлять оборону - спроба максимально розширити прорив, без урахування власних втрат.
    Але схоже, замість тисяч касетних снарядів на голови рашистським мобікам, влада обирає ідею створити власний натовп народу, може навіть без зброї. В результаті все зведеться до рубилова пари-трійки сотень тисяч народу, як в Першу Світову. Може навіть в рукопашну.
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