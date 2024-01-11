Зеленский о планах РФ: Они будут наступать, готовятся к чему-то глобальному после выборов

Президент Владимир Зеленский считает, что руководство России готовит глобальное наступление на Украину после выборов президента РФ в марте этого года.

Об этом он сказал в ходе общения с представителями балтийских СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Они будут наступать. Приблизительно понятно, чего они хотят - тактических побед перед выборами и готовиться для чего-то глобального и массового после них", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в России могут быть призваны в войска "еще 300 тысяч зэков". "И это много. И второе – они давят на молодых мужчин на временно оккупированных территориях и их мобилизуют. Этих людей никто считать не будет. Для них важно, чтобы меньше трупов возвращалось на территорию России", – пояснил он.

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