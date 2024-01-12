Путин не желает мира. Он нарушил каждый договор и использовал каждую паузу только для того, чтобы подготовиться к следующей агрессии, – Карл фон Габсбург

Президент РФ Путин стремится к полному уничтожению Украины и установлению нового миропорядка, поэтому для скорейшего завершения войны нужно увеличить военную поддержку нашего государства.

Об этом заявил внук последнего императора Австро-Венгрии Карла I, президент Панъевропейского движения Австрии Карл фон Габсбург в своей традиционной "Речи о будущем Европы", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я выступаю за то, чтобы внимательно прислушиваться к тому, что нам говорит сам Владимир Путин и его пропагандисты. Не впадать в паралич страха и прятать голову в песок, ошибочно полагая, что если мы оставим Украину Путину, то все вернется так, как было до 24 февраля 2022 года. А уметь дать четкую оценку ситуации и набраться мужества взять на себя ответственность, в которой сейчас нуждается Европа, западный мир", - заявил фон Габсбург в речи, которая в этом году имела лозунг "Отвага взять на себя ответственность".

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В качестве примера такой ответственности он привел историю украинского профессора-историка, главы Панъевропейского Союза Украины Игоря Жалобы. Имея возможность покинуть страну, он не убежал и добровольно пошел в армию, продемонстрировав ту же ответственность за дальнейшее развитие Украины, которой учил своих студентов.

Карл фон Габсбург подчеркнул, что Путин не хочет мира и полностью переориентировал экономику РФ на военные рельсы. "Это значит, что он рассчитывает на долгую войну. Он не считает свое население и сжигает его в жестоких пехотных атаках. Он четко говорит нам, что хочет нового мирового порядка. Он четко отрицал право Украины на существование еще до того, как напал на нее с целью уничтожения. Он и его пропагандисты четко и недвусмысленно говорят нам, что они видят по крайней мере восточную половину Европы - то, что когда-то было Восточным блоком - своей сферой влияния", - подчеркнул глава Панъевропейского движения Австрии.

По его словам, если учесть эти заявления из Москвы, то "становится понятным, почему ошибаются все те, кто считает, что каждая новая поставка оружия в Украину будет только продолжать страдания и приведет к еще большему количеству смертей". "Все происходит наоборот. Чем быстрее мы поможем Украине своей поддержкой изгнать российскую армию уничтожения из страны, тем быстрее закончится война", – убежден фон Габсбург.

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Австрийский политик и общественный деятель также отметил, что нужно выступать против "всех тех партий, которые вводят нас в заблуждение, убеждая, что с путинским правительством можно подписать мирный договор".

"Многие политики, вероятно, верили в это после войны Москвы против Грузии в 2008 году и после начала войны против Украины в 2014 году. Однако факт заключается в том, что Путин нарушил каждый договор и использовал каждую паузу только для того, чтобы подготовиться к следующей агрессии", - заявил он.

Как подчеркнул Карл фон Габсбург, сейчас "речь идет не просто о войне России против Украины, а о защите Европы от деспотической системы". "Ось Москвы, Пекина, Пхеньяна и Тегерана бросает вызов нашей системе ценностей. Системе ценностей, базирующейся на правилах, на международном праве, а не на насилии и разрушении", - резюмировал он.