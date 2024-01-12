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Помощь, которую мы оказывали Украине, остановилась, а российские удары усиливаются, - Белый дом

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Помощь, которую мы оказывали Украине, остановилась, а российские удары усиливаются, - Белый дом
Помощь США Украине в ее войне против России остановилась из-за отсутствия финансирования, утвержденного Конгрессом.

Об этом заявил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Помощь, которую мы оказывали, сейчас остановилась, а российские удары только усиливаются", – сказал Кирби на брифинге, добавив, что Конгресс США должен действовать. В то же время, по его словам, в Вашингтоне продолжаются переговоры по соглашению, которое привяжет оказание помощи Украине безопасности границы США.

Ранее в Государственном департаменте США выразили уверенность, что Конгресс выделит средства для финансирования военных нужд Украины на 2024 год.

"То, что я слышу от Конгресса, свидетельствует о наличии преимущественной поддержки Украины как в Сенате, так и в Палате представителей", – заявил помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

В то же время представитель Госдепартамента не уточнял, сколько времени могут занять поиски компромисса в Конгрессе, что привело бы к одобрению запроса президента Джо Байдена на срочное финансирование потребностей национальной обороны, включающего, в частности, более 60 миллиардов долларов помощи Украине.

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"Есть вопрос времени, но мы работаем над этим с украинцами. И мы, верю, сможем оказать помощь, в которой нуждается Украина. Мы делаем это с нашими европейскими партнерами… Мы должны убедиться, что Украина выиграет войну. Это наша цель. И мы стремимся ее поддерживать и работать, чтобы достичь этой цели", – подчеркнул О'Брайен.

Напомним, 27 декабря 2023 года президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву, на который были средства согласно его полномочий.

Конгресс США с осени 2023 года не может согласовать законопроект о военной помощи Украине. Президент Байден предложил конгрессменам законопроект о национальной безопасности на сумму более 100 миллиардов долларов, включая 61 миллиард в помощь Киеву. Документ не согласовали республиканцы, желающие включить в законопроект усиление пограничных и миграционных мер на границе США и Мексики.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Вигляда так що зараз стратегія Байдена це дочекатися падіння фронту, з послідуючою різаниною в українських містах.
    І на цьому фоні вказати - бачте які мудаки респи через них така неприємність. Бо в те що вони "не можуть домовитись" майже півроку вже навіть діти не вірять...
  • Colt
    Невже нікому не спадає на думку, що США стрімко втрачають авторитет у світі з усім цим ?
    Отже, Росія важливіша для ізраільського лоббі в Вашингтоні, ніж Україна.
    А як виглядає при цьому Америка - їм що, наплювати ?
  • Myko
    Должни. Особливо США, які викручували руки, навіть шантажували Кравчука і Кучму щоб відмовились від ядерної зброї. Сам Обама будучи конгресменом приїжджав у Донецьк контролювати як ріжуть ракети на металолом. Ракети з ядерними боєголовками були націлені на США. І Україна пішла на знищення ядерної зброї а "гаранти", якими виступали США і параша Україну кинули. Параша пішла війною, а США стали розказувати що ніяких гарантій не давали. Якщо так, то Україна тепер вільна від свого зобов'язання. Якщо Штати не дадуть зброю і Україна програє, то параша знов у тому ж місці націлить ті ракети на США. Тому не треба тут розказувати що вони нам нічого не винні. Винні і дуже багато.
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