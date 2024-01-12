Еврокомиссия готова пойти на уступки Венгрии ради пакета помощи Украине на 50 млрд евро, - The Financial Times

По информации The Financial Times, Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы утвердить выделение Украине 50 млрд евро финансовой помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Брюссель пытается найти решение проблемы венгерской блокады с тех пор, как премьер-министр Виктор Орбан наложил вето на пакет мер ЕС в декабре 2023 года. Проблема становится еще более актуальной, если учесть, что ситуация в Конгрессе США означает неопределенность в поддержке Киева со стороны Вашингтона, в то время как Россия усугубляет авиаудары по украинским городам.

Три чиновника, осведомленных в этом вопросе, заявили, что, как способ убедить Орбана отказаться от своего вето, Еврокомиссия готова предоставить венгерскому премьеру возможность в 2025 году остановить операцию по финансированию на середине пути.

Согласно потенциальной уступке, ЕС включит пересмотр четырехлетнего пакета поддержки в следующем году, когда будут оценивать, нуждается ли Украина в деньгах и выполнила ли она требования для получения помощи ЕС. Это даст Орбану возможность ветировать его продолжение.

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Еврокомиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт об "экстренном торможении", согласно которому любая страна сможет вынести серьезные опасения по поводу выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности наложить вето на финансирование.

Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно, чтобы Орбан отказался от своего вето, высокопоставленный венгерский чиновник сказал: "Пока неясно, но, вероятнее всего, да".