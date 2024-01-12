Нет доказательств вывода из Украины современного оружия, предоставленного США, - Пентагон
Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Важно отметить, что украинцы предложили беспрецедентный доступ к информации, касающейся оборудования, которое мы предоставляем. Таким образом они полностью понимают и поддерживают нашу потребность в отчетности", - сказал представитель оборонного ведомства США.
Так Райдер ответил на просьбу прокомментировать последний отчет генерального инспектора минобороны США о том, что якобы неучтенными должным образом остались около 40 тысяч единиц американского оружия, предоставленного Украине.
В этом контексте представитель Пентагона подчеркнул, что в настоящее время "нет вероятных доказательств незаконного вывода из Украины современного конвенционного оружия, предоставленного США".
В то же время он указал на случаи распространения Россией дезинформации совершенно противоположного содержания.
Райдер отметил, что ВСУ применяют предоставленное оружие эффективно.
Ранее Госдепартамент США опроверг заявления о возможном попадании в чужие руки оружия, предоставленного Украине.