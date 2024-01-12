Нет доказательств вывода из Украины современного оружия, предоставленного США, - Пентагон

Украина предоставила США полную информацию для учета и инвентаризации вооружений, полученных в качестве военной помощи.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Важно отметить, что украинцы предложили беспрецедентный доступ к информации, касающейся оборудования, которое мы предоставляем. Таким образом они полностью понимают и поддерживают нашу потребность в отчетности", - сказал представитель оборонного ведомства США.

Так Райдер ответил на просьбу прокомментировать последний отчет генерального инспектора минобороны США о том, что якобы неучтенными должным образом остались около 40 тысяч единиц американского оружия, предоставленного Украине.

В этом контексте представитель Пентагона подчеркнул, что в настоящее время "нет вероятных доказательств незаконного вывода из Украины современного конвенционного оружия, предоставленного США".

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В то же время он указал на случаи распространения Россией дезинформации совершенно противоположного содержания.

Райдер отметил, что ВСУ применяют предоставленное оружие эффективно.

Ранее Госдепартамент США опроверг заявления о возможном попадании в чужие руки оружия, предоставленного Украине.