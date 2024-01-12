США ввели санкции из-за поставок баллистических ракет из КНДР в Россию, - Блинкен

Государственный департамент США 11 января ввел санкции против трех российских организаций и одного физического лица, причастных к передаче и испытанию баллистических ракет Северной Кореи для использования Россией против Украины.

Об этом заявил государственный секретарь Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Передача КНДР баллистических ракет России поддерживает захватническую войну России, увеличивает страдания украинского народа и подрывает глобальный режим нераспространения. Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за любой поддержкой, предоставляемой Россией КНДР в обмен на это оружие, и будут использовать все доступные инструменты для определения и разоблачения лиц и организаций, причастных к поставкам оружия между КНДР и Россией. Мы без колебаний предпримем дальнейшие действия", – подчеркнул Блинкен.

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Напомним, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби трижды сообщал об обстреле Украины северокорейским ракетам. По его словам, 30 декабря российские войска запустили как минимум одну из таких по Украине, а затем 2 января Россия также запустила несколько северокорейских баллистических ракет в рамках ночной воздушной атаки.

Однако тогда в Воздушных силах не подтвердили информацию об использовании российской армией баллистических ракет, которые передала Северная Корея.

Харьковская областная прокуратура после исследования обломков ракет, которыми РФ обстреливала Харьков 29 декабря – 2 января, и которые могли иметь северокорейское происхождение, заявила о технических отличиях с теми ракетами, которые использовали россияне до этого. В прокуратуре допустили: либо РФ перешла на более небрежную выработку ракет, или это может быть ракета, изготовленная другой страной. Однако сказать точно, что это ракета корейского производства специалисты не смогли.

9 января Кирби заявил на брифинге, что Россия 6 января снова запустила по Украине несколько ракет, полученных от Северной Кореи.