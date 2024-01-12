США и Великобритания нанесли массированные авиаудары по объектам хуситов в Йемене
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, официальное заявление Белого дома.
"Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства", - говорится в заявлении Байдена.
Президент США добавил, что удары были ответом на "беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море". Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство.
По информации CNN, этой ночью нанесены дары по:
Военной базе Кахлан в провинции Саада;
Авиабазе Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны:
Району аэропорта города Худайда на Красном море;
Аэропорту города Таиз и других объектах в провинции Таиз в юго-западной части Йемена
Аэродрому города Аббс.
Были атакованы радиолокационные системы, места хранения и запуска беспилотников, места хранения и запуска баллистических и крылатых ракет.
"Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.
В последние месяцы хуситы совершили серию опасных нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая судам Великобритании и других стран.
Соединенное Королевство будет всегда выступать за свободу судоходства и свободную торговлю.
Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны вместе с Соединенными Штатами при поддержке со стороны Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с атаками на суда, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на 12 января в связи с ударами США и Великобритании по Йемену.
Правительства Дании, Германии, Новой Зеландии и Южной Кореи добавили свои имена в заявление об ударах с участием военных сил Британии и США при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.
В нем говорится, что удары нанесли "в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, соответствующую Уставу ООН".
Коалицию для защиты судоходства от хуситов создали в декабре. В нее вошли уже более 20 стран.