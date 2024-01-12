США и Великобритания нанесли массированные авиаудары по объектам хуситов в Йемене

В ночь на 12 января Вооруженные силы США и Великобритании поразили более десятка целей хуситов в Йемене. Удары наносились с истребителей ракетами Tomahawk.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC, официальное заявление Белого дома.

"Сегодня, по моему указанию, военные силы США вместе с Соединенным Королевством и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов успешно нанесли удары по ряду целей в Йемене, которые использовали хуситы, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства", - говорится в заявлении Байдена.

Президент США добавил, что удары были ответом на "беспрецедентные атаки хуситов на международные морские суда в Красном море". Более 50 стран пострадали от 27 атак на международное коммерческое судоходство.

По информации CNN, этой ночью нанесены дары по:

Военной базе Кахлан в провинции Саада;

Авиабазе Аль-Дайлами к северу от столицы Йемена Саны:

Району аэропорта города Худайда на Красном море;

Аэропорту города Таиз и других объектах в провинции Таиз в юго-западной части Йемена

Аэродрому города Аббс.

Были атакованы радиолокационные системы, места хранения и запуска беспилотников, места хранения и запуска баллистических и крылатых ракет.

"Королевские ВВС нанесли точечные удары по военным объектам, используемым повстанцами-хуситами в Йемене.

В последние месяцы хуситы совершили серию опасных нападений на коммерческое судоходство в Красном море, угрожая судам Великобритании и других стран.

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Соединенное Королевство будет всегда выступать за свободу судоходства и свободную торговлю.

Поэтому мы предприняли ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны вместе с Соединенными Штатами при поддержке со стороны Нидерландов, Канады и Бахрейна против целей, связанных с атаками на суда, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", — заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на 12 января в связи с ударами США и Великобритании по Йемену.

Правительства Дании, Германии, Новой Зеландии и Южной Кореи добавили свои имена в заявление об ударах с участием военных сил Британии и США при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

В нем говорится, что удары нанесли "в соответствии с неотъемлемым правом на индивидуальную и коллективную самооборону, соответствующую Уставу ООН".

Коалицию для защиты судоходства от хуситов создали в декабре. В нее вошли уже более 20 стран.