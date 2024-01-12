Украина продолжает получать военную помощь США, - посол Маркарова

Киев продолжает получать военную помощь США, однако Украине "необходимо больше оружия", поэтому срочно нужно принять новые законопроекты.

Об этом в интервью Голосу Америки заявила посол Украины в США Оксана Маркарова, информирует Цензор.НЕТ.

Из трех программ, по которым США сотрудничает с Украиной, USAI (Ukraine Security Assistance Initiative/Инициатива содействия безопасности Украины) и FMF (Foreign Military Financing/Иностранное военное финансирование), две – это закупки, а Presidential Drawdown Authority (PDA – Уполномочия Президента о выделение) – это выделение из складов готового оружия.

"В бюджете, кроме программы на выделение, просто предоставляющей полномочия президенту и Минобороны США выделять (готовое оружие, - ред.), есть также и сумма заложенная на восстановление (пополнение собственных запасов США, после оказания помощи Украине, - ред.). Сейчас мы в ситуации, когда вроде бы дополнительные полномочия еще есть, а вот средств на пополнение уже нет", - добавила Маркарова.

По словам Маркаровой, главным приоритетом для украинского посольства является согласование Конгрессом пакета в 61 миллиард долларов. Поскольку Пентагон и так делает все возможное.

"На самом деле, департамент обороны США и лично министр Остин, … делают очень многое для того, чтобы в любой ситуации максимально нам помогать. Некоторые подразделения очень активно выделяют из собственных запасов. Однако, мы тоже должны понимать, что чем быстрее будет принят этот законопроект (о $61 млрд дополнительного финансирования, – ред.), тем меньше нам будет нужно просить обычных служащих тут проявлять героизм. Они тоже должны действовать абсолютно в пределах своих правил", – говорит дипломат.

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В то же время даже если новых выделений пока нет, Киев продолжает получать помощь от США по предварительным закупкам.

"Очень много выделений, которые были летом, особенно которые закупались по программе USAI, - помните были большие пакеты по 3 миллиарда долларов, по 2 миллиарда долларов? - это все были закупки. Поэтому поставки продолжаются. И если мы не видим новых выделений, поставки на самом деле идут, снижения нет. Значит ли это, что нам достаточно оружия? Нет", - объясняет посол.

"Нам нужно больше оружия, для этого срочно нужны новые законопроекты и полномочия для выделения из собственных запасов и также новые закупки. Поэтому все глаза сейчас - на Конгресс США", - отмечает Маркарова.