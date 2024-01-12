Более 80 делегаций примут участие в обсуждении украинской формулы мира в Давосе
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу парламента Швейцарии.
"Цель конференции, сопредседателями которой станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, - завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах крепкого и справедливого сотрудничества для мира в Украине. Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса" , – говорится в сообщении.
Отмечается, что в обсуждении примут участие более 80 делегаций. Ключевые принципы формулы мира обсуждались в 10 рабочих группах.
"Швейцария принимает участие в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и подтверждению окончания войны. Вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и на Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги", - говорится в сообщении .