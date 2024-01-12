Более 80 делегаций примут участие в обсуждении украинской формулы мира в Давосе

14 января в Давосе Украина и Швейцария проведут четвертую встречу советников по национальной безопасности. Планируется обсудить украинскую формулу мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу парламента Швейцарии.

"Цель конференции, сопредседателями которой станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, - завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах крепкого и справедливого сотрудничества для мира в Украине. Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обсуждении примут участие более 80 делегаций. Ключевые принципы формулы мира обсуждались в 10 рабочих группах.

"Швейцария принимает участие в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и подтверждению окончания войны. Вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и на Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги", - говорится в сообщении .

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