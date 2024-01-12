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Более 80 делегаций примут участие в обсуждении украинской формулы мира в Давосе

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Более 80 делегаций примут участие в обсуждении украинской формулы мира в Давосе
14 января в Давосе Украина и Швейцария проведут четвертую встречу советников по национальной безопасности. Планируется обсудить украинскую формулу мира.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу парламента Швейцарии.

"Цель конференции, сопредседателями которой станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, - завершить переговоры на уровне советников по национальной безопасности о принципах крепкого и справедливого сотрудничества для мира в Украине. Эти принципы должны лечь в основу следующих этапов мирного процесса" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что в обсуждении примут участие более 80 делегаций. Ключевые принципы формулы мира обсуждались в 10 рабочих группах.

"Швейцария принимает участие в рабочих группах по ядерной безопасности, продовольственной безопасности и подтверждению окончания войны. Вслед за первыми тремя встречами в Копенгагене, Джидде и на Мальте на четвертой встрече в Давосе будут представлены результаты работы рабочих групп и последующие шаги", - говорится в сообщении .

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Топ комментарии

  • Роман Марушка ce8c92d5
    І ця формула миру стане на заваді кацапам обстрілювати Україну?
    Невже незрозуміло що кацапи не виконають жодного рішення, на них діє тільки сила
  • vuiko dobrui
    Україні не потрібна жодна "формула миру" !!! потрібна формула Перемоги, яка включаєв в себе:
    1. розвал останьої типової імперії зла, (зразка XVII сторіччя - початку XX стріччя )- недо-імперії шизофреніка,педофіла )(уйло паРаші-мацковії !!!
    2. Вступ України в ЕС та НАТО, насамперед в НАТО !!!
    Але зе влада до цього навіть не прагне - вони хочуть підписати так звану "формулу миру", а по факту формулу капітуляції України , щоб далі мати можливість красти на чому тільки можна, а Україна залишилася сірою зоної між ЕС та мордором !!!



    Борислав Береза: Подивився я склад делегації для участі в переговорах щодо гарантій безпеки, який затвердив Зеленський. Декілька питань:
    1. А де Кулеба? Чи міністр закордонних справ не потрібен на цих переговорах?
    2. А де Залужний? Чи на думку ОП комунікації на рівні військових може проводити хто завгодно, хто грав в Call of Duty чи дивився "Врятувати рядового Райана"?
    3. Чому в делегації немає Арахамії та Арестовича? Хто ж буде займатися комунікаціями з Абрамовичем та розповідати про два-три тижня? Але якщо цю делегацію затвердив найвеличнійший політичний лідер ********** по версії Андрія Єрмака, то я не хвилюсь і впевнений у результаті. Його не буде. А він нам потрібен.
    Ірина Геращенко: Щодо гарантій безпеки. Єдині гарантії безпеки для України - це членство в НАТО. Все інше- черговий Будапештський меморандум ні про що. В нас коротке вікно можливостей, до вашингтонського саміту НАТО влітку. Треба працювати, аби отримати реальні сигнали щодо перспектив членства.
    Олександр Бригинець: Ще раз про "прозріння" тих політиків, хто гаряче підтримував Зеленського, а потім почав топити проти нього, хоч суть Зеленського не змінилась. Це не лицемірство... Це бізнес... Коли вигідно --- торгуєш совістю Коли вигідно --- торгуєш правдою.
  • вова заПППукин 8e75921f
    боюсь представить , что этот бенин Нарко Дэбил там расскажет или своего фсбэшного завхоза отправит....
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